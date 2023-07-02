У Харкові нетверезий водій, намагаючись втекти від патрульних, протаранив дві автівки та дерево

1 липня близько опівночі на вулиці Амосова водій Ford привернув увагу харківських патрульних тим, що рухався вулицею в комендантську годину. Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки – збільшив швидкість.

Про це розповіли у пресслужбі УПП Харківської області.

Патрульні почали переслідування порушника. На вулиці Амосова водій здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, але не зупинився, продовжив рух та врізався ще й в Audi.

Зупинило кермувальника тільки дерево. Постраждалих в результаті ДТП немає.

Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, розповіли в патрульній поліції. Від огляду на стан сп’яніння громадянин відмовився.

Патрульні склали на порушника адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за скоєні три ДТП, ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування, помістивши авто на спеціальний майданчик.

Агентство Телевидения Новости