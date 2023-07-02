На Харківщині розшукують 14-річного хлопця

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 Красноградського РВП встановлюють місцезнаходження Гліба Ковриги, 2009 року народження. 2 липня близько 07:30 батьки виявили відсутність дитини вдома.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Прикмети: зріст 146 см, щільної статури, світле волосся, карі очі. Має вади мовлення – погано говорить, заїкається, під час розмови скрещує пальці на обох руках. Одягнутий в сірі штани, червону футболку.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь – яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити за телефоном 0956241926, 0954288708 чи 102.

Агентство Телевидения Новости