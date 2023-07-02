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Кілька квитків до «жіночих купе» помилково продали чоловікам: «Укрзалізниця» аналізує своє нововведення

Кілька квитків до «жіночих купе» помилково продали чоловікам: «Укрзалізниця» аналізує своє нововведення

Чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом.

Як повідомили в компанії, ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту: це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті.

«Вторгнень» і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано.

Чесно зізнаємося, що декілька квитків до жіночих купе таки було помилково продано чоловікам, ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Перевізник нагадав декілька важливих тез:

– ціна вагонів з жіночими купе ніяк не дорожча;

– якісно ці купе теж не мають відмінностей: ми навмисне не обирали для «пілоту» найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв;

– це жіночі купе, а не вагони, тому немає нічого дивного в тому, що до вагона заходять чоловіки;

– ми поступово повертаємо патруль на поїзди, саме ці рейси у фокусі, тож не дивуйтесь людям із шевронами «Залізна Безпека»;

– квитки – тільки у застосунку «Укрзалізниці».

Агентство Телевидения Новости

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