«Укрпошта» підвищила тарифи на відправлення та повернула довоєнний графік роботи

У більшості областей «Укрпошта» повернулася до довоєнного графіку роботи. Виключення складають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Також у деяких звільнених містах, де наразі населення повернулося лише частково, відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком та перейдуть до довоєнного режиму як тільки збільшаться обсяги роботи в зв’язку з поверненням людей.

Важливі зміни відбулися в доставці крупногабаритних відправлень, які вступають в силу з 1 липня. Відтепер Національний поштовий оператор буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м.

Зі списком об’єктів поштового зв’язку, які приймають до відправлення крупногабаритні посилки, можна ознайомитися за посиланням.

Також впроваджено зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг. Таким чином, клієнти зможуть пересилати за привабливими тарифами Укрпошти ще більше товарів різних габаритів.

Крім того, з 1 липня будуть діяти нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт»*. Попри те, що нові тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку мали вступити в дію з 1 грудня 2021 року, вони починають діяти тільки з 1 липня 2022 року. При цьому, перегляд вартості відбувся для послуг «Укрпошта Стандарт» в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%. При тому, що постанова НКРЗІ дозволяла граничне підвищення послуг до 37%. Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Проте навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають нижчими порівняно з конкурентами. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

За новими тарифами з 1 липня будуть доставлятися відправлення «Укрпошта Експрес» – підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги «Документи».

Вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

* Відповідне рішення про перегляд тарифів НКРЗІ затвердила ще в листопаді 2021 року (Рішення № 413 від 02.11.2021 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299).

Агентство Телевидения Новости