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На сході та півдні площа звільнених від окупантів територій збільшилася більше ніж на 37 км²

На сході та півдні площа звільнених від окупантів територій збільшилася більше ніж на 37 км²

На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Зараз там тривають важкі бої. Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч», – йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 км².

Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

– позаминулий тиждень 6457 обстрілів;

– минулий тиждень 11753 обстріли.

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 км².

Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км².

Агентство Телевидения Новости

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