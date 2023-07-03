На Харківщині у жінки з-під шкіри дістали паразита довжиною 11 см

У червні 2023 року в Богодухівському районі зареєстровано перший випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження. Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на наявність в області лівої надключичної ділянки рухомого безболісного утворення щільної консистенції розміром до 1 см у діаметрі.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«В цей же день хворій після ультразвукового дослідження було проведено оперативне втручання та видалено капсулу з гельмінтом, який досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як дирофілярію розміром 11 см», – йдеться у повідомленні.

В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

У Центрі контролю та профілактики хвороб нагадують:

Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року.

Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно:

– використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;

– знищувати комарів у місцях їх виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;

– проводити засітчування вікон та дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;

– стежити за станом здоров’я домашніх тварин, проводити їм ветеринарний огляд, обстеження та профілактичне лікування;

– обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;

– попереджувати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в діжках та інших відкритих ємностях більше 7-10 днів.

Агентство Телевидения Новости