Встановлено особу ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську

Під час захоплення Куп’янська збройними силами рф 53-річна місцева жителька добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Колаборантка приймала заяви від фізичних осіб – підприємців для подальшого переоформлення документів відповідно до російського законодавства, а також займалась обробкою звернень від місцевих мешканців, які хотіли оформити отримання матеріальної грошової допомоги від російської федерації.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Дізнання проводить СД Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости