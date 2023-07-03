У Харківській області відбудеться безкоштовне щеплення тварин проти сказу

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу.

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичне щеплення убезпечить домашнього вихованця від зараження на сказ протягом року. Також воно є основною вимогою при перетині кордону власника разом із твариною.«Сказ – це небезпечна і невиліковна інфекційна хвороба, що супроводжується ураженням центральної нервової системи. Зараження людини на сказ відбувається в основному через укуси хворою твариною або внаслідок потрапляння її слини на свіжі рани, подряпини на шкірі або слизові. Тільки вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може вберегти постраждалих від смерті», – зазначили в управлінні.Щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхідно щорічно робити щеплення, починаючи з тримісячного віку.Вакцина проти сказу – безкоштовна. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар дільничної (державної) лікарні ветеринарної медицини, становить 9,8 грн.З графіком обходів мешканців приватного сектору можна ознайомитися за посиланням.Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години, громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

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