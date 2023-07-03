У Салтівському районі Харкова оновлюють водоводи

Бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» продовжують перекладання технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 400 мм на вул. Гвардійців-Широнінців.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», на першому етапі вже замінили 160 м трубопроводу.

За словами начальника районної служби В’ячеслава Глущенка, у липні заплановано оновити ще 120 м мереж.

«Перекладаємо труби методом санації. Для безперебійного водопостачання передбачили альтернативний варіант подачі води. Також паралельно продовжуємо заходи щодо підготовки наших об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період: виконуємо технічні ремонти, міняємо пошкоджені водоводи, запірну арматуру, пожежні гідранти», – зазначив В’ячеслав Глущенко.

Всього за тиждень ремонтники ліквідували 86 аварій. Сьогодні у роботі – 14 позаштатних ситуацій на об’єктах водопостачання у всіх районах міста.

Агентство Телевидения Новости