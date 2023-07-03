Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:58
Просмотров: 58

У Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур

У Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур

Майстер-класи з вуличних культур відбулися 30 червня та 1 липня у місті Харкові.

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, учасники заходів познайомилися ближче з вуличними культурами, взяли участь у майстер-класах з брейкінгу, діджеїнгу та каліграфії, а також опанували навички тимбілдингу.Цими заходами Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно з громадською організацією «Street Culture» завершило серію майстер-класів з вуличних культур. Загалом за два тижні пройшло чотири заходи у різних локаціях міста, які відвідали сотні харків’ян.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 