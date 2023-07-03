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В Ізюмі жінка працювала на окупантів та передавала їм інформацію, щодо військових

В Ізюмі жінка працювала на окупантів та передавала їм інформацію, щодо військових

Судитимуть експоліцейську з Ізюма, яка працевлаштувалась до «народної міліції» та передала окупантам відомості про зброю у своїх колег

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліціянтки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовослужбовцями м. Ізюм українська правоохорониця перейшла на бік ворога.

Так, будучи на той момент старшим інспектором-черговим чергової частини сектору моніторингу Ізюмського районного управління поліції в Харківській області, жінка з власної ініціативи пішла працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством рф, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Агентство Телевидения Новости

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