В харківських школах встановили вікна по завищеній ціні: куди пішли гроші?

В школах Індустріального району міста Харкова наприкінці 2022 року встановлювали вікна по ціні 8500 гривень за один квадратний метр, що вдвічі вище за середньоринкові.

Про це стало відомо з актів виконаних робіт, які є у розпорядженні ХАЦ.

Мова йде про угоди на ремонт шкіл № 75 та № 113, які районне управління освіти підписало з ФО-П Несміян Дмитро Геннадійович на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень.

Скріншот з відомості ресурсів до Акту виконаних робіт від 15 грудня 2022 року

В актах виконаних робіт вартість одного квадратного метра вікна вказана у сумі 8500 гривень. Для порівняння Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харкова в той самий час замовило заміну вікон у будинку вул. Метробудівників, 25-А. За даними кошторису вартість одного квадратного метра віконно блоку становило 4750-5100 гривень.

Ще один приклад: в листопаді обласний центр онкології ремонтував вікна по ціні 4287 гривень за квадратний метр. Це майже вдвічі дешевше за вікна у харківських школах.

Комунальне підприємство “Харківводоканал” наприкінці жовтня замовляв 5-ти камерне вікно з профілем Wintech та фурнитурой Roto по 5000 за квадратний метр. А склопакети купували по 2800 гривень за квадратний метр. В актах, які в школі підписали підприємцю Несміяну, вартість склопакета вказана 6237 гривень за квадратний метр. Це більш ніж вдвічі дорожче. Відливи та підвіконня також для шкіл вийшли дорожчими, ніж для комунальників.

І не лише комунальники замовляли дешевше. У розпорядженні ХАЦ є акти виконаних робіт щодо ремонту школи № 127. Угоду підписало Управління освіти Адміністрації Новобаварського району та ТОВ “Укрбудрост”. В актах виконаних робіт вартість квадратного метра вікна разом з підвіконням складав 5950 гривень. В Індустріальному районі вартість підвіконня рахувалась окремо.

Варто зазначити, що на початку 2023 року на сайтах з продажу вікон відмічали, що в середньому вартість квадратного метра вікна коштує 4-5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що ФОП Несміян Дмитро Геннадійович зареєстрували 4 листопада 2022 року. А вже 16 листопада він отримав підряд від управління освіти.

Агентство Телевидения Новости