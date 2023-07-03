Харківські легкоатлети здобули 9 медалей на чемпіонаті України

1 та 2 червня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, на якому збірна Харківської області здобула дев’ять медалей.

Участь у змаганнях взяли близько 400 спортсменів віком до 20 років з 23 областей України та Києва. Харківщину представили вісім легкоатлетів, які здобули 4 золоті, 1 срібну та 4 бронзові медалі.

Чемпіонами України стали:

Євгенія Близнецова – біг на 100 м (24.91 сек.);Віталій Дряпко – біг на 1500 м (4:06.96);Роман Бондарчук – біг на 5000 м (16:35.91);Віталій Альохін – біг на 3000 м з перешкодами (9:40.71).

Крім того на рахунку Євгенії Близнецової та Віталія Альохіна були ще і бронзові нагороди. Альохін посів третє місце в бігу на 3000 м (9:06.88), а Близнецова фінішувала третьою на дистанції 100 м (12.18 сек.).

Також бронзовими призерами чемпіонату стали: Маргарита Бойко – стрибки у довжину (5.74 м) та Карина Горяйнова – метання молота (40.06 м).

В свою чергу, срібну медаль Харківській області принесла Єлизавета Лобатенко, яка фінішувала другою в бігу на 3000 м з перешкодами (13:42.05).

Агентство Телевидения Новости