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У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 17:00 4 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Агентство Телевидения Новости

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