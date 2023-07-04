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На Харківщині пожеж через ворожі обстріли не зафіксовано – ДСНС

На Харківщині пожеж через ворожі обстріли не зафіксовано – ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

3 – для надання допомоги населенню;

3 – інший виїзд.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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