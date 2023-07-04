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Мінус 770 окупантів, шість РСЗВ та 32 артсистеми: втрати ворога за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько (+770) осіб ліквідовано;
танків ‒ 4059 (+2) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) одиниць;
артилерійських систем – 4252 (+32) одиниці;
РСЗВ – 647 (+6) одиниць;
засоби ППО ‒ 394 (+3) одиниці;
літаків – 315 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 309 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29);
крилаті ракети ‒ 1264 (+0);
кораблі/катери ‒ 18 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) одиниці;
спеціальна техніка ‒ 590 (+0).
Дані уточнюються.
Фото: тг-канал War Zone ✙ ➔