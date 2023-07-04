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Мінус 770 окупантів, шість РСЗВ та 32 артсистеми: втрати ворога за добу

Мінус 770 окупантів, шість РСЗВ та 32 артсистеми: втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+770) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4059 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 4252 (+32) одиниці;  

РСЗВ – 647 (+6) одиниць;  

засоби ППО ‒ 394 (+3) одиниці;

літаків – 315 (+0) одиниць;  

гелікоптерів – 309 (+0) одиниць;  

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29);

крилаті ракети ‒ 1264 (+0);

кораблі/катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 590 (+0).

Дані уточнюються.

Фото: тг-канал War Zone ✙ ➔

Агентство Телевидения Новости

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