Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 108

У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто

У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто

2 червня під час патрулювання Індустріального району поліцейські зупинили автомобіль Daewoo з ознаками ДТП. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Також поліцейські встановили, що VIN-код має механічні пошкодження та він не співпадає з кодом у свідоцтві.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 