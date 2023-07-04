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У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто
2 червня під час патрулювання Індустріального району поліцейські зупинили автомобіль Daewoo з ознаками ДТП. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.
Також поліцейські встановили, що VIN-код має механічні пошкодження та він не співпадає з кодом у свідоцтві.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.