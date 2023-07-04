«Харківводоканал» не вимагає повірки приладів обліку води

4 червня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах військового та надзвичайного стану» від 07.04.2023 № 440.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал».

Зазначеним документом встановлено, що на територіях можливих бойових дій, до яких входить і Харківська міська територіальна громада, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Уточнення: https://vodokanal.kharkov.ua/content/vodomery

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