У Харківської області підтвердили COVID-19 у понад 322 тисяч жителів

Про це 4 липня під час брифінгу розповів директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Згідно з постановою Кабміну № 562 з 30 червня по всій території України відмінили карантинні заходи, встановлені з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За словами Максима Хаустова, карантин на території Харківської області тривав майже два з половиною роки.

«Впродовж всього карантинного періоду в регіоні було зареєстровано 322 502 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19, що становить понад 12% населення області. З них 314 760 пацієнтів одужали. На жаль, 7404 випадки закінчилися летально», – розповів Максим Хаустов.

Він також зазначив, що впродовж пандемії в регіоні було здійснено понад 3,1 мільйона щеплень, з них понад 1,2 мільйона громадян отримали одну дозу, понад 1,1 мільйона – дві дози, 8,7 тисячі жителів отримали додатку дозу препарату від коронавірусу, майже 760 тисяч людей – бустерну.

«Хочу нагадати, що COVID-19 нікуди не подівся і продовжує існувати. За даними Міністерства охорони здоров’я, впродовж останнього тижня в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 19 людей. У Харківській області за аналогічний період діагноз було підтверджено у 110 осіб. Упродовж тижня від ускладнень, викликаних COVID-19, в регіоні померли четверо людей, 144 пацієнти одужали», – розповів Максим Хаустов.

Директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА також додав, що в регіоні продовжують працювати 127 пунктів щеплення від COVID-19, в яких наявні вакцини Comirnaty для дорослих та дітей віком від 5 до 12 років. Також доступна вакцина Janssen.

Найближчим часом у Харківську область очікується надходження 1170 доз вакцини Comirnaty для дорослих та 200 доз Janssen.

Наразі у Харківській області за необхідності пацієнтам із COVID-19 медичну допомогу можуть надати у 14 закладах охорони здоров’я. Вони діють у Харкові, Чугуєві, Краснограді, Вовчанську, Ізюмі, Балаклії, Лозовій, Куп’янську.

Агентство Телевидения Новости