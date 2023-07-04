На Харківщині витратили майже 200 мільйонів на ремонт доріг

У червні підрядники, які займаються ремонтом та обслуговування доріг державного та обласного значення на території Харківської області, отримали від замовників понад 190 мільйонів гривень.

Так, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, яка обслуговує траси державного значення, перерахувала стороннім підрядникам понад 76 млн грн.

Це в півтора рази більше, ніж в травні. Варто зазначити, що у червні знов активно перераховувались кошти ТОВ “Автомагістраль-Південь”, в тому числі по актах, які закрили у лютому 2022 року.

Тож за місяць одна з найбільших дорожніх компаній країни отримала від Служби відновлення на Харківщині понад 32 млн грн.

Засновником ТОВ “Автомагістраль-Південь” є Олександр Бойко з Одеської області.

ДП “Харківський облавтодор” за експлуатаційне утримання доріг отримало понад 16 млн грн.

В червні понад 15 млн грн отримало ТОВ “Інтер-Форт”, яке встановлює обладнання автоматичного зважування та фіксації автомобілів.

3,6 млн грн. отримало ТОВ «Мостобудівельний загін № 112». За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарами підприємства вказані В’ячеслав Бабіцький та Олександра Порожнюк, директором є Сергій Порожнюк.

Сайт “Наші Гроші” називає Бабіцького, менеджером нині збанкрутілого ПАТ «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса. Останній має російський ІНН і володіє фірмою у анексованому Криму, яка зареєстрована за російським законодавством.

Бабіцький керує ПП «Промбудсервіс 2005» Вікторії Продивус, яка раніше мала прізвище Яворська та була штатною помічницею Продивуса.

Ще 3,3 млн грн перерахували ТОВ “Техно-Буд-Центр” та трохи більше ТОВ “Ростдорстрой”.

При цьому остання фірма стала у червні найбільшим отримувачем коштів від “ДП “Дороги Харківщини”, на балансі якого знаходяться дороги обласного значення.

Всього протягом місяця держпідприємство перерахувало підрядникам 114.5 млн грн, з них 86,47 млн грн отримало ТОВ “Ростдорстрой”. Мова йде про ремонт доріг на деокупованих територіях, зокрема, Хотімля-Першотравневе.

Компанія “Ростдорстрой” з Одеси. Бенефіціарами вказані депутат Одеської міськради Юрій Шумахер та Євгеній Коновалов.

Близько 22 млн грн ДП перерахувало облавтодору.

ТОВ “Славдорстрой” отримало три мільйона гривень, ТОВ “Автомагістраль-Південь” – 1,7 млн грн та ТОВ “ТКСПЛЮС” – близько півтора мільйона гривень. Остання фірма займається підготовкою проєктно-кошторисної документації.

Фірма зареєстрована у Дніпрі, а засновником є Сергій Таран.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости