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У Харкові трамваї №16 та 27 тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами

У Харкові трамваї №16 та 27 тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами

Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», буде заборонений з 11:00 до 14:00 5 липня.Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції.

У цей час трамваї курсуватимуть так: 

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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