Наслідки обстрілу Первомайського: в ХОВА розповіли про стан постраждалих

4 липня о 13:37 армія рф завдала удар ракетою «Іскандер» по місту Первомайський Лозівського району. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. П’ять – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному, із осколковими пораненнями.

У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.

Агентство Телевидения Новости