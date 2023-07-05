У селі Білий Колодязь Вовчанської громади окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство

Протягом доби з 4 липня по 5 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені обстрілами ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

4 липня близько 13:35 російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині. Вони нанесли ракетний удар по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні міста Первомайського Лозівського району. Внаслідок вибуху поблизу житлової 9-типоверхівки поранена 41 людина, з них 12 дітей. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 6 автомобілів горіли на площі 70 м², ще 2 понівечені уламками і вибуховою хвилею. Для ліквідації наслідків теракту залучені 45 рятувальників ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Близько 23:30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське підприємство у селі Білий Колодязь Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі, горіло трансформаторне мастило на площі 50 м². На місці події працювали вогнеборці 66-го ДПРП, котрим вдалось загасити вогонь о 00:20.

Біля 04:30 5 липня внаслідок обстрілу прикордонного села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами рф горів приватний будинок на площі 60 м², постраждала 48-річна жінка. Її з опіками доправлено до опікового центру Харкова. Рятувальники 63-го ДПРП загасили вогонь о 06:30.

О 10:00 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території селі Моначинівка Кіндрашівської громади, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження 6 приватних домоволодінь, а також 1 не розірваний боєприпас. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости