В Ізюмі внаслідок вибуху жінка отримала важкі травми

4 липня близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва стався черговий нещасний випадок, спричинений спрацюванням невідомого вибухонебезпечного предмета.

На вибухівку у лісі натрапила 70-річна жінка. Наслідком вибуху стала міно-вибухова травма, пов’язана з ампутацією правої ступні і осколковими пораненнями, повідомили в пресслужбі ДСНС.

За даними ХОВА, за добу піротехніки обстежили 8,8 га території області, де виявили та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС (163 рятувальника та 64 одиниці техніки).

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