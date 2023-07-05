Протягом доби окупанти двічі обстрілювали Білий Колодязь: є постраждалі

З 4 по 5 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зранку 4 липня у селі Моначинівка Куп’янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.

О 13-37 у місті Первомайський армія рф завдала удар ракетою «Іскандер», постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей: в основному, із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.

Біля 20:00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає.

О 23:30 у селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані.

5 липня близько 4:00 у смт Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

5 липня о 04:32 у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потерпілих.

Агентство Телевидения Новости