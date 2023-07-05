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Поширював дописи про «нацистів», «пригнічення російськомовних» та підтримував СВО: викрито харків’янина

Поширював дописи про «нацистів», «пригнічення російськомовних» та підтримував СВО: викрито харків’янина

За даними слідства, харків’янин неодноразово поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку збройної агресії рф. Матеріали, опубліковані обвинуваченим, викривляли реальність і були спрямовані на дискредитацію ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

У дописах, які поширював шанувальник «руського миру», перекручувались факти та транслювались антиукраїнські наративи про «освободителей», «угнетение русскоговорящих» и «нацистов».

Київською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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