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У Богодухівському районі російський безпілотник влучив в приватний будинок

У Богодухівському районі російський безпілотник влучив в приватний будинок

Сьогодні, 5 липня, близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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