65 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ перевірила харківська поліція за добу

Минулої доби поліцейські відреагували на 1125 звернень від мешканців Харкова та області. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Оперативники ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області виявили 51-річного чоловіка. Зловмисник відкрив капот автомобіля та скоїв крадіжку акумулятора. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи відносно водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 224 воєнних злочинів, з яких найбільше 7542 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 615 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости