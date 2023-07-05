Четверо поранених: правоохоронці розповіли про наслідки нічних обстрілів Харківщини

Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років.

Також окупанти вночі обстріляли Вовчанськ: пошкоджено школу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У селі Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Агентство Телевидения Новости