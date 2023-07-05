Як діяти у випадку радіаційної аварії: алгоритм від ДСНС та МОЗ

Міністерство охорони здоров’я та Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготували алгоритм дій на випадок радіаційної аварії.

Основні рекомендації опубліковані на сайті міськради.

МОЗ інформує, що якщо аварія трапилась у вашій місцевості, її необхідно перечекати в приміщенні. Для цього треба підготувати: скотч, плівку, щільну тканину (якщо ви лишитеся вдома, а не в укритті), щоб ущільнити вікна та двері; мило та шампунь, щоб змити з себе пил та бруд після вулиці; пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття, щоб переодягтися в чистий одяг, а брудну – акуратно зібрати; їжу та воду (придатна для споживання бутильована вода; кип’ятіння не знезаражує від радіації, але водопровідну воду можна використовувати для миття).

У свою чергу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що, якщо ви знаходитеся на вулиці чи в дорозі під час аварії, варто прикрити ніс та рот маскою, тканиною або хусткою; закрити двері та вікна в авто; не дивитися в бік вибуху. «Негайно знайдіть укриття», – наголосили в ДСНС.

Також МОЗ просить подбати про запас ліків за станом здоров’я та нагадує, що йодид калію слід приймати лише при отриманні такої вказівки від органів влади чи ДСНС. Пам’ятка щодо вживання йодиду калію доступна за посиланням.

«Захистити себе від впливу радіації можливо за умови дотримання трьох основних правил: перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацією та виконувати вказівки органів влади», – підкреслили в МОЗ.

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