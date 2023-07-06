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Трамваї №3 та 6 тимчасово змінять маршрут

Трамваї №3 та 6 тимчасово змінять маршрут

Сьогодні, 6 липня, рух трамваїв на площі Сергіївській та вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від площі Павлівської до вулиці Конєва, буде припинений з 9:00 до 16:00.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили в харківській міській раді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський –вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Агентство Телевидения Новости

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