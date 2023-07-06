Знищено 7 крилатих ракет з 10: у Повітряних силах розповіли про атаку Львівщини «Калібрами»

Уночі 6 липня російські окупанти вчинили черговий терористичний акт: атаковано Львівщину. Противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у Львові.

За даними Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали 64.

Агентство Телевидения Новости