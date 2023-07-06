Загроза теракту на ЗАЕС починає спадати – Буданов

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times, пише Укрінформ.

Буданов відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері».

«І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає», – заявив глава ГУР.

Нагадаємо, росіяни окупували ЗАЕС. 4 березня 2022 року.

22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

В інтерв’ю іспанським журналістам Зеленський заявив 1 липня, що ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна – вона замінована, і там перебувають бойовики.

Агентство Телевидения Новости