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Трамваї №16, 16А та 27 два дні курсуватимуть за зміненими маршрутами

Трамваї №16, 16А та 27 два дні курсуватимуть за зміненими маршрутами

6 липня рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 6 та 7 липня.

Це пов’язано з необхідністю ремонту контактної мережі, повідомляє харківська міська рада.

У цей час трамваї курсуватимуть так: 

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Агентство Телевидения Новости

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