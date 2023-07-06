В Чугуївському районі на міні підірвався грейдер дорожньої служби

6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення.

Обставини події з’ясовуються. Постраждалому надана медична допомога на місці.

Рятувальник вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости