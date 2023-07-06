Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 107

В Чугуївському районі на міні підірвався грейдер дорожньої служби

В Чугуївському районі на міні підірвався грейдер дорожньої служби

6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення.

Обставини події з’ясовуються. Постраждалому надана медична допомога на місці.

Рятувальник  вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 