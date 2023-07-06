78 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери за добу на Харківщині

Протягом доби з 5 по 6 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.

За минулу добу 5 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,6 га території, з них 4000 км² за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3182 га території, 277 км автомобільних доріг, 2089км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тисяч 526 ВНП.

Агентство Телевидения Новости