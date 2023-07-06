Бійці KRAKEN разом з волонтерами доставили понад 2500 наборів «гуманітарки» на деокуповані території

Протягом квітня, травня та червня представники спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України KRAKEN разом із волонтерами Благодійного Фонду «Гуманітарний Центр Харківщини» доставили гуманітарну допомогу мешканцям звільнених від російських окупантів населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Харчовими наборами було забезпечено понад 5500 громадян, які зараз перебувають у деокупованих селах: Борисівка, Пильне, Лук’янці, Мороховець, Красне, Стрілеча, Веселе, Нескучне, Кіндрашівка, Артемівка, Тищенківка, Новий Бурлук, Великий Бурлук, Борщова, Слобожанське, Щасливе, Лисогірка, Новопавлівка, Савинці, Яковенкове, Донецьке, Топольське, Мала Комишуваха, Кам’янка, Діброва, Осиново, Сенькове, Бригадирівка, Благодатівка, Грушівка, Нечволодівка, РСТМ «Новолипецький» та міста Куп’янськ і Ізюм.

Також військові з волонтерами завітали до дитячих будинків сімейного типу, які перебували на окупованих територіях Харківщини та були звільнені в ході контрнаступальних дій ЗС України. Сім’ям привезли харчову гуманітарну допомогу та подарунки.

Агентство Телевидения Новости