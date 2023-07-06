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У КП «Харківблагоустрій» з’явилися нові вакансії

У КП «Харківблагоустрій» з’явилися нові вакансії

КП «Харківблагоустрій» має вакансії механізаторів у кожному з районів міста. Працівники підприємства забезпечені спецодягом та всім необхідним обладнанням. За останній рік підприємство значно поновило технічний парк, що полегшує роботу комунальників.

Про появу вакансій у комунальному підприємстві повідомляється на сайті харківської міськради. «Також співробітники підприємства мають пільги на оплату комунальних послуг з вивезення сміття, на гарячу, холодну воду та каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 куб. м житлової площі). Є можливість працевлаштування за місцем проживання. Тому з радістю запрошуємо до нашої команди», – зазначили в КП.Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (066) 800-20-28 та в центральному офісі підприємства за адресою: вул. Шатилівська, 4 (ст. м. «Наукова»).

Агентство Телевидения Новости

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