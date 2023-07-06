Пожежу на залізничній станції «Одноробівка» ліквідували

6 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських та мінометних обстрілів по прикордонним населеним пунктам Золочівського громади Богодухівського району Харківської області.

В результаті одного з ударів зайнявся дах одноповерхової будівлі недіючого залізничного вокзалу у селі Одноробівка, повідомляє ДСНС Харківської області. Площа пожежі склала близько 240 м².

До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. О 14:20 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости