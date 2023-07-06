Харків’янин торгував в інтернеті неіснуючими цуценятами: чоловіку загрожує до 3 років тюрми

Житель Слобідського району Харкова виставляв в інтернеті оголошення щодо продажу породистих цуценят та брав з покупців передоплату 50% від вартості кожного цуценя. Після отримання грошей на банківську карту зловмисник переставав виходити на зв’язок. Загальна сума збитків складає 16 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Упродовж листопада 2022 по січень 2023 року на оголошення зловмисника відгукнулося четверо людей, які мали бажання придбати песиків.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний харків’янин. У підозрюваного вилучені мобільні телефони, сім-карти різних операторів та банківські карти.

Слідчим відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости