Новини АТН приєдналися до нової мережі Threads

Американська компанія Meta запустила нову соцмережу Threads, аналогічну своєму конкуренту Twitter. До нової мережі вже приєдналися й Новини АТН.

За перші чотири години після запуску платформи її звантажили 10 мільйонів разів. Про це повідомляє ВВС із посиланням на керівника Meta Марка Цукерберга, який хоче досягти результату в мільярд користувачів.

Для входу в Threads потрібен обліковий запис в Instagram. При цьому в новій соцмережі збережуться підписки на інстаграм-профілі.

Як пишуть ЗМІ, Threads схожий на вигляд і за функціоналом на твіттер. Але дозволяє публікувати довші повідомлення – до 500 символів максимально, тоді як у твіттері для більшості користувачів це – 280 символів. Там також можна ділитися фото й відео тривалістю до п’яти хвилин.

Цукерберг представив платформу як «дружнього» конкурента твіттера.

Відтоді, як минулого року твіттер перейшов під контроль Ілона Маска, багато користувачів мережі дали зрозуміти, що хотіли б мати альтернативу. Експерти кажуть, що тепер – це потенційна аудиторія Threads.

За словами Цукерберга, «дружня атмосфера» зрештою стане ключем до успіху нової соцмережі.

На що власник твіттера Ілон Маск відповів: «Нападки з боку незнайомців у твіттері кращі за хибне щастя у показушному інстаграмі».

На запитання про те, чи стане платформа «більшою, ніж твіттер», Цукерберг відповів: «Це займе певний час, але гадаю, вона залучить більше мільярда людей».

«Tвіттер мав можливість зробити це, але не зміг. Сподіваюсь, що ми це зробимо».

Конкуренти критикують нову соцмережу за великий обсяг даних користувачів, які Threads може збирати й використовувати. За даними Apple App Store, це можуть бути дані про здоров’я, фінанси та перегляди контенту, пов’язані з особистістю користувачів.

Threads доступний для завантаження у більш ніж 100 країнах, але поки що не доступний в ЄС через проблеми з регулюванням.

«Початкова версія»

Meta, яка володіє Facebook й Instagram, назвала нову платформу «початковою версією» із запланованим додатковим функціоналом, зокрема, з можливістю взаємодії в інших соцмережах, таких як Mastodon.

«Наше бачення Threads полягає в тому, щоб взяти те, що інстаграм робить найкраще, і розширити це до текстових повідомлень», – заявили в компанії перед запуском.

Хоча Threads є автономною програмою, для входу потрібен обліковий запис в інстаграмі. При цьому в новій соцмережі збережуться підписки на інстаграм-профілі, які використовують Threads.

Ім’я інстаграм-користувача зберігається, але є можливість налаштувати профіль спеціально для Threads.

Випуск нового додатка стався на тлі критики Meta.

Минулого року викривачка Meta Френсіс Хауген заявила, що компанія поставила «прибуток над безпекою» та розкритикувала модерацію платформи.

Компанію також сколихнув скандал через надання третім сторонам, зокрема британській політичній консалтинговій компанії Cambridge Analytica, доступу до особистих даних фейсбук-користувачів

Як працює Threads

Threads призначена для обміну короткими текстовими повідомленнями, які, як і у твіттері, можна лайкати, коментувати чи репостити.

Максимальна довжина допису – 500 знаків.

Користувачі Threads мають можливість контролювати, хто може «згадувати» їх у своїх постах, та модерувати відповіді на повідомлення, що містять певні слова.

Поки що система працює не зовсім добре: перші користувачі повідомляють про проблему із завантаженням зображень. Розробники вітають відгуки, що допомагають усунути недоліки.

Meta – не єдина компанія на ринку, яка вступила в конкуренцію із Twitter. Раніше вже з’явилися такі платформи, як Mastodon, Spill та Truth Social зі схожим функціоналом та завданнями, але реальною загрозою компанії Маска вони не стали.

Перевага Threads полягає у підключенні до інстаграму та сотень мільйонів користувачів, які вже є на цій платформі.

Threads, за словами багатьох експертів та інвесторів проєкту, може стати справжнім «вбивцею твіттера».

Агентство Телевидения Новости