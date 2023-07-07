10 загиблих: у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

6 липня близько 02:46 окупанти обстріляли Львів. Внаслідок влучання ракети «Калібр» зруйновано житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі, офісний центр, школа, гуртожитки.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, унаслідок ракетного удару загинули 10 осіб. Одну людину знайшли вночі, ще одну – сьогодні вранці.

Крім того, травмовані 42 людини. 16 з них госпіталізували.

Рятувальники, всі служби та волонтери попри зливу не припиняли пошуки впродовж цілої ночі. Де це було безпечно, представники поліції, соцслужб та ЖКГ допомогли місцевим мешканцям забрати з квартир особисті речі.

Агентство Телевидения Новости