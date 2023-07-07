Прокуратура Харківщини вимагає конфіскувати у росіян земельні ділянки площею 80 гектарів

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області виявлені численні факти порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин з боку громадян країни-агресора – російської федерації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Відповідно до чинного законодавства, іноземцям та особам без громадянства не можуть передаватись у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вони можуть набувати таке право лише у порядку спадкування, але повинні протягом року з моменту набуття відчужити землі на користь громадян України.

У разі якщо таке відчуження не відбулось, такі земельні ділянки підлягають конфіскації на користь держави.

З метою недопущення безпідставного перебування у власності громадян країни-агресора українських сільськогосподарських земель органами прокуратури вживаються системні заходи щодо їх конфіскації на користь держави.

На теперішній час вже пред’явлено 22 позови вказаної категорії щодо земельних ділянок загальною площею майже 80 га.

«Робота на вказаному напрямку буде тривати, поки на території Харківщини не залишиться жодної земельної ділянки вказаної категорії у власності громадян рф», – зазначили в прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости