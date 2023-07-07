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Налаштовував окупантам комп’ютери: жителю смт Шевченкове заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Налаштовував окупантам комп’ютери: жителю смт Шевченкове заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі

У 2022 році 32-річний чоловік пішов на співпрацю з ворогом та був добровільно призначений на посаду «виконуючого обов’язки спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури» Шевченківського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області в смт Шевченкове.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Фактично 32-річний чоловік займався налаштуванням комп’ютерної техніки, яку використовували в роботі співробітники «Шевченківського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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