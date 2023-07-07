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За тиждень у Харківській області розмінували понад 164 гектари території

За тиждень у Харківській області розмінували понад 164 гектари території

З 29 червня до 5 липня включно саперні підрозділи регіону знищили 1087 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня вибухотехніки провели розмінування 36 гектарів сільгоспугідь та 114 об’єктів, повідомили в Департаменті цивільного захисту ХОВА. Також перевірили понад 56 кілометрів ліній електропередач і підключили до мережі 566 абонентів.

Крім цього, сапери обстежили 18 кілометрів ділянок автодоріг, 3 кілометри залізничних колій, майже 3 кілометри водогону та 700 метрів газопроводів.

Зокрема, тільки 5 липня на Харківщині розмінували 25 гектарів території, більш ніж 1 гектар сільгоспугідь та 6 об’єктів. Також вибухотехніки обстежили 1,5 кілометра автодоріг, 11 кілометрів ліній електропередач і 900 метрів водогонів. За день знищили 211 вибухонебезпечних предметів. До електромережі підключили 85 абонентів.

Вкотре закликаємо жителів Харківської області бути обачними. Мінна небезпека в регіоні залишається високою.

Про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно терміново повідомити до Cлужби порятунку за номером 101 чи до поліції – 102.

Агентство Телевидения Новости

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