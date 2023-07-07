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На Григорівському шосе завершують перекладання тепломагістралі

На Григорівському шосе завершують перекладання тепломагістралі

Закінчуються роботи з заміни магістралі діаметром 600 мм, яка проходить під проїжджою частиною Григорівського шосе, в районі вулиць Петра Болбочана та Камської.

Про утворення провалу на цій ділянці новини АТН повідомляли у травні 2022 року та навесні 2023 року.

Зараз тут планово замінили 300 метрів старого трубопроводу, який прослужив понад 50 років, повідомляє Харківська міська рада. Роботи почалися на початку червня і мали завершитися 31 липня, але бригадам ХТМ вдалося виконати їх на три тижні раніше.

«Вже закінчили монтажні роботи. Йде відновлення асфальтобетонного покриття. Сьогодні-завтра пускатимемо транспорт», – зазначили у Новобаварській філії ХТМ.

Зараз у районі ведеться шість перекладань магістральних та внутрішньоквартальних мереж, у планах – ще 12.  Паралельно триває модернізація теплових пунктів, підготовка до опалювального сезону джерел теплопостачання і внутрішньобудинкових систем.

Агентство Телевидения Новости

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