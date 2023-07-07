Харківські патрульні повернули додому літню жінку, яка загубилася

6 липня під час патрулювання Новобаварського району Харкова патрульні отримали повідомлення про загублену людину. Патрульні прибули за вказаною адресою, де їх очікували дві жінки.

Заявниця повідомила поліцейським, що помітила літню жінку, яка мала розгублений вигляд, розповіли в УПП Харківської області.

Пенсіонерка пояснила поліцейськими, що вийшла на прогулянку та загубилась. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори її заспокоїли та за декілька хвилин з’ясували її місце проживання.

Патрульні відвезли жінку додому, де на неї вже чекав син.

Агентство Телевидения Новости