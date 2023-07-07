На Говерлі через влучання блискавки загинули чоловік та дитина з Харківщини

6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

Про це повідомили в ДСНС України.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам.

Як уточнили в ДСНС Івано-Франківської області, тіла двох загиблих – 9-річної дівчинки та 37-річного чоловіка, жителів Харківської області – передали працівникам поліції.

Агентство Телевидения Новости