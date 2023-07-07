Харківщина отримала дозвіл на відновлення офлайн навчання: є обов’язкові умови

7 липня на засіданні Ради оборони ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, та готовність системи оповіщення.

За умови реалізації цих заходів засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

«Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги є обовʼязковою вимогою», наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости