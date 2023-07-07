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У Харкові напали на бригаду«швидкої»: невідомий застосував газовий балон

У Харкові напали на бригаду«швидкої»: невідомий застосував газовий балон

6 липня у Харкові скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги: через хуліганські дії постраждав 47 річний водій «швидкої». Постраждалий звернувся за медичною допомогою внаслідок  хімічного опіку ока.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповів новинам АТН директор Центру ЕМД Віктор Забашта, все сталося, коли бригада медиків привезла пацієнта у травматологічне відділення та під’їхала до лікарні на естакаду.

Розташування медичного авто не сподобалося водію автівки, яка знаходилась неподалік: чоловік підбіг до водія «швидко» та бризнув йому в обличчя з газового балончика. Після чого сів в свою автівку та поїхав з місця.

Ніякого конфлікту між водіями не відбувалося, все сталося миттєво, розповів Віктор Забашта. Про обставини події повідомлено поліцію.

Агентство Телевидения Новости

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